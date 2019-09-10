https://static.news.ru/photo/2aa87984-d3ac-11e9-80bf-fa163e074e61_660.jpg Александр Логинов Фото: PETTER ARVIDSON/www.imago-i/www.imago-images.de/Global Look Press

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв заявил, что лидер мужской сборной Александр Логинов подписал новое соглашение с организацией.

Он его (контракт. — Ред.) подписал, — сообщил Драчёв ТАСС .

Трёхкратный призёр чемпионатов мира Логинов ранее заявил о нежелании подписывать контракт с СБР. Также условиями соглашений остались недовольны Дмитрий Малышко, Евгений Гараничев и Антон Бабиков, которые уже подписали контракт, где были прописаны обязанности сторон, предполагающие выплату спортсмену бонусов за высокие результаты. В свою очередь спортсмены должны выполнять обязательства СБР перед спонсорами. Позже глава СБР заявил, что организация согласовала со спортсменами условия контрактов.

Двукратный бронзовый призёр летнего чемпионата мира среди юниоров по биатлону Игорь Малиновский заявил, что в конфликте Союза биатлонистов России (СБР) со спортсменами по поводу заключения контрактов ему ближе позиция последних, писал News.ru.