Логинов взял золото в спринте на этапе Кубка мира по биатлону

Российский биатлонист Александр Логинов выиграл золото в спринте на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. Соревнования из-за положительного теста на коронавирус пропустил Эдуард Латыпов.

Логинов преодолел 10-километровую дистанцию за 27 минут и 0,8 секунды, допустив один промах на огневых рубежах. Второе место занял француз Эмильен Жаклен, который с двумя промахами уступил Логинову 6,5 секунды. Бронзу взял Стурла Холм Легрейд из Норвегии. Он допустил один промах и отстал от Логинова на 15,1 секунды.

Шестое место занял россиянин Антон Бабиков. Он стал единственным из топ-10, кто не допустил ни одного промаха.

Ранее сообщалось, что в сборной Норвегии по биатлону назвали «бессмыслицей» расписание гонок Кубка мира.