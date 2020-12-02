Логинов в спринте на финском этапе Кубка мира стартует перед младшим Бё

https://static.news.ru/photo/3f4e83fc-34f3-11eb-84c3-fa163e074e61_660.jpg Александр Логинов Фото: Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

Лидер российской биатлонной сборной Александр Логинов начнёт спринтерскую гонку на 10 км в Контиолахти (Финляндия) восьмым. Через полторы минуты после него на трассу уйдёт лидер сезона норвежец Йоханнес Бё.

Младший из братьев в сборной Норвегии уже отметился победой в спринте здесь же, в Контиолахти, где проходил первый этап Кубка мира. Мужской спринт откроет программу второго этапа. Гонка начнётся 3 декабря в 15:30 мск.

В стартовом протоколе ещё четыре россиянина, сообщает Международный союз биатлонистов (IBU) в Twitter. Первым из них начнёт гонку Матвей Елисеев (№ 4), также побегут Эдуард Латыпов (№ 25), Семён Сучилов (№ 77) и Пётр Пащенко (№ 93).

Первый этап в Контиолахти на прошлой неделе состоял из двух гонок — индивидуальной и спринтерской. Финишировавший в них вторым и первым Йоханнес Бё (114 очков) возглавил мужской зачёт в борьбе за Большой хрустальный глобус. Лучший из россиян — Александр Логинов (60) — пока девятый. Матвей Елисеев (42) замыкает первую двадцатку, Эдуард Латыпов (21) — 33-й, Семён Сучилов (5) — 44-й, а Пётр Пащенко (4) — 46-й.

Ранее NEWS.ru сообщал, что первый этап Кубка мира в Контиолахти сборная России завершила неудачно. Лучшим результатом стало десятое место Александра Логинова в индивидуальной гонке. У остальных спортсменов прогресса по сравнению с прошлым сезоном не видно, в отличие от блестяще выступавших по соседству лыжников. NEWS.ru разбирает причины неудач.