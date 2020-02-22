Российский сноубордист Дмитрий Логинов завоевал серебряную медаль в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира в Южной Кореи.
Победителем стал итальянец Роланд Фишналлер. Третье место занял ещё один представитель России Андрей Соболев.
Ранее NEWS.ru писал, что российский сноубордист Андрей Соболев завоевал золотую медаль в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира в швейцарском Скуоле. В финальном заезде Соболев опередил австрийца Бенжамина Карла.
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