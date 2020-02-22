Фото: imago sportfotodienst/Global Look Press

Итальянские полицейские предполагали найти в номерах отеля, где располагались российские биатлонисты на чемпионате мира в Антхольце, запрещённые вещества и другие документы, указывающие на антидопинговые нарушения.

В номерах отеля, а также в местах их пребывания могут быть скрыты пробирки или допинг-материалы, документация, компьютерные материалы, в которых могут содержаться файлы, представляющие интерес следствию, — сказано в постановлении...