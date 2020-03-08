Фото: Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

Фигуристка Евгения Медведева начала готовить к новому сезону короткую программу по мотивам балета «Маскарад» композитора Арама Хачатуряна. Спортсменка написала об этом на своей официальной странице в социальной сети.

Как сказала Медведева, в подготовке нового номера ей помогает хореограф Джеффри Баттл. С короткой программой по мотивам «Маскарада» фигуристка выступит в сезоне-2020/21, следует из подписи к фото в Instagram спортсменки....