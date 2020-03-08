Александр Логинов Александр Логинов Фото: Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

Российский биатлонист Александр Логинов снялся с гонки с общего старта на седьмом этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.

Старший тренер мужской национальной сборной Сергей Белозёров сообщил, что спортсмен почувствовал недомогание и врач рекомендовал ему не стартовать, передаёт ТАСС.

Мужской масс-старт станет заключительным стартом на этапе Кубка мира в Чехии. Гонка пройдёт 8 марта в 15:45 мск.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев рассказал, что лидер сборной России по биатлону Александр Логинов принял решение отказаться от участия в заключительном этапе Кубка мира в Хольменколлене, писал NEWS.ru.

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