https://static.news.ru/photo/9367c83c-608b-11ea-a2aa-fa163e074e61_660.jpg Александр Логинов Фото: Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев рассказал, что лидер сборной России по биатлону Александр Логинов принял решение отказаться от участия в заключительном этапе Кубка мира в Хольменколлене.

Снимется ли Саша с этапа в Норвегии? Это уже решённый вопрос, Саша не скрывает этого. Как мне кажется, это не связано с норвежскими болельщиками. Думаю, что у Саши есть ещё какие-то свои планы, — цитирует Васильева «Спорт день за днём».

Этап в норвежском Хольменколлене пройдёт с 20 по 22 марта.

Ранее NEWS.ru писал о том, что победителем спринтерской гонки на этапе Кубка мира по биатлону, проходящем в чешском Нове-Место, стал норвежец Йоханнес Бё. Лучшим из российских биатлонистов стал Эдуард Латыпов, заняв 17-ю строчку в итоговом протоколе гонки. Матвей Елисеев финишировал 38-м, Александр Логинов — 65-м.