Логинов раскрыл особенности подготовки к олимпийскому сезону

https://static.news.ru/photo/09629704-a68d-11eb-a993-96000091f725_660.jpg Фото: Joel Marklund/Keystone Press Agency

Российский биатлонист Александр Логинов заявил, что не будет готовиться к олимпийскому сезону-2021/22 индивидуально. Все тренировки будут проходить вместе с командой, сообщает «Матч ТВ».

Буду делать это (готовиться. — NEWS.ru) с командой, чтобы работать над сильными и слабыми сторонами друг друга. Надо, чтобы каждый подтягивал каждого, — сказал Логинов в эфире.

На данный момент биатлонист находится вместе с командой на тренировочном сборе на Камчатке. По его словам, после возвращения домой 29-го апреля времени на отдых не останется, так как необходимо начать подготовку к майским сборам. В противном случае можно приехать в лагерь в разобранном состоянии и с такими же мыслями.

Сейчас в составе сборной на Камчатке помимо Логинова ещё шесть спортсменов: Антон Бабиков, Эдуард Латыпов, Кирилл Стрельцов, Василий Томшин, Михаил Первушин и Андрей Вьюхин. Руководит командой старший тренер Юрий Каминский.

Ранее сообщалось, что личный тренер экс-чемпиона мира по биатлону Александра Логинова Александр Касперович встретился с президентом Союза биатлонистов России Виктором Майгуровым, чтобы обсудить дальнейшую подготовку спортсмена.