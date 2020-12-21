Логинов попал в десятку лучших в масс-старте на КМ по биатлону

https://static.news.ru/photo/33474cbe-42b9-11eb-afc5-fa163e074e61_660.jpg Александр Логинов Фото: vk.com/yloschenina

Немецкий биатлонист Арнд Пайффер одержал победу в масс-старте на четвёртом этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене. Он преодолел дистанцию без штрафа за 35.53,3.

Второе место занял с одним промахом швед Мартин Понсилуома, уступивший победителю в финишном спурте 1,3 секунды. Замкнул тройку лучших норвежец Тарьей Бё (1 промах, +9,3 секунды).

Лучшим в российской команде стал Александр Логинов, занявший с двумя кругами штрафа десятое место. Матвей Елисеев допустил три промаха и занял 20-е место, Евгений Гараничев с одним кругом штрафа финишировал 21-м. Эдуард Латыпов с тремя промахами показал 23-й результат.

Как писал NEWS.ru, некоторые спортсмены думают, что они могут «разбегаться» на этапах Кубка мира, наращивать форму за счёт первых гонок сезона, однако мировой спорт давно отошёл от данной практики, а мы, к сожалению, всё ещё мыслим так, стараемся подражать, заявил главный тренер сборной РФ по биатлону Валерий Польховский.