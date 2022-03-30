Логинов получил сотрясение мозга перед чемпионатом России

Российский биатлонист Александр Логинов упал во время тренировки и получил сотрясение мозга незадолго до старта чемпионата России в Тюмени, сообщает Telegram-канал «Арена Урала». Инцидент произошёл в Саратове, куда спортсмен приехал после завершения Кубка Союза биатлонистов. В Саратове он проводил тренировки самостоятельно и на одной из них получил повреждение. Больше недели спортсмен не тренировался.

28 марта Логинов прибыл в Тюмень для участия в чемпионате России, наставник сборной Тюменской области Максим Кугаевский внёс Александра в заявку для участия в спринте.

Чемпионат России в Тюмени стартует 30 марта.

Ранее сообщалось, что Международный союз биатлонистов (IBU) приостановил членство Союза биатлонистов России (CБР) и Белорусской федерации биатлона с немедленным вступлением решения в силу. В IBU отмечают, что обе организации нарушили гуманитарные обязательства.