https://static.news.ru/photo/f7290e1c-61e9-11ea-9cf2-fa163e074e61_660.jpg Александр Логинов Фото: Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

Лидер сборной России по биатлону Александр Логинов ответил, на сколько он близок к завершению спортивной карьеры.

Вопрос непростой, конкретного ответа не дам. Пока тренируюсь и готовлюсь выступить в концовке сезона. Надеюсь, здоровье позволит, — цитирует Логинова «Матч ТВ».

Спортсмен подчеркнул, что может досрочно завершить нынешний сезон только из-за проблем со здоровьем, а не из-за давления со стороны соперников и болельщиков из других стран.

Рано утром 22 февраля итальянская полиция устроила обыски в номерах российских биатлонистов. Позже посольство Италии в России сообщило, что сотрудники правопорядка никаких улик не нашли. После этого полиция приезжала к Логинову второй раз, поздно ночью накануне масс-старта. В результате Логинов решил отказаться от участия в масс-старте на чемпионате мира в Италии.