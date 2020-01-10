https://static.news.ru/photo/17152e8c-33bd-11ea-a977-fa163e074e61_660.jpg Александр Логинов Фото: Ernst Wukits/www.imago-images.de/Global Look Press

Лидер мужской сборной России по биатлону Александр Логинов, занявший пятое место в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе рассказал о своём самочувствии после новогоднего перерыва

Перерыв мне пошёл на пользу. Во-первых, мне надо было выздороветь, потому что я простыл после Анси. Во-вторых, я провёл время с семьёй, что сказалось на мне крайне позитивно. Времени, чтобы акклиматизироваться со дня приезда первого января у меня было достаточно. Четыре часа временной разницы — не так много. За неделю я комфортно перестроился, — рассказал Логинов NEWS.ru.

Также биатлонист отметил, что на трассе мешали камни, которые могли поцарапать лыжи, но спортсмены должны подстраиваться под любые погодные условия.

Как писал NEWS.ru, Мартен Фуркад выиграл спринт на четвёртом этапе Кубка мира в Оберхофе, а лучший из россиян Матвей Елисеев занял четвёртое место.