Логинов отказался от участия в Рождественской гонке

https://static.news.ru/photo/53b8d6ce-3888-11eb-b5d6-fa163e074e61_660.jpg Александр Логинов Фото: Alexander Shemetov/Global Look Press

Союз биатлонистов России объявил участников традиционной Рождественской гонки, которая пройдёт 28 декабря в немецком Рупольдинге. Сборную России в одиночной смешанной эстафете будут представлять Евгения Павлова и Матвей Елисеев.

Первоначально на соревнования были приглашены лучшие российские биатлонисты по итогам прошлого сезона — Екатерина Юрлова-Перхт и Александр Логинов. Юрлова-Перхт в настоящий момент находится в декретном отпуске, а Логинов отказался от участия в коммерческих соревнованиях.

Как писал NEWS.ru, норвежская биатлонистка Тириль Экхофф благодаря безупречной стрельбе одержала победу в гонке преследования на втором этапе Кубка мира в Контиолахти с результатом 31.05,9.