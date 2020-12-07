Логинов отказался от участия в Рождественской гонке

Союз биатлонистов России объявил участников традиционной Рождественской гонки, которая пройдёт 28 декабря в немецком Рупольдинге. Сборную России в одиночной смешанной эстафете будут представлять Евгения Павлова и Матвей Елисеев.
Первоначально на соревнования были приглашены лучшие российские биатлонисты по итогам прошлого сезона — Екатерина Юрлова-Перхт и Александр Логинов. Юрлова-Перхт в настоящий момент находится в декретном отпуске, а Логинов отказался от участия в коммерческих соревнованиях.
Как писал NEWS.ru, норвежская биатлонистка Тириль Экхофф благодаря безупречной стрельбе одержала победу в гонке преследования на втором этапе Кубка мира в Контиолахти с результатом 31.05,9.