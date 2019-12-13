https://static.news.ru/photo/a9729fbe-1dc7-11ea-b5ae-fa163e074e61_660.jpg Александр Логинов Фото: JOHANNA LUNDBERG via imago-images.de/Global Look Press

Российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал своё физическое состояние после первого подиума в сезоне и рассказал о впечатлениях от Украины.

Мне уже легче, чем в Эстерсунде, но форма всё равно ещё не идеальна. Хотелось бы выйти на кондиции, с какими можно показывать высокую скорость и дойти до оптимального состояния. Мы с личным тренером Александром Касперовичем постоянно общаемся о гонках, самочувствии и тренировочном процессе. Он меня хорошо знает, — рассказал Логинов журналистам после пресс-конференции.

Также спортсмен отметил, что ему нравится на Украине, а супруга, родившая ему дочку, чувствует себя хорошо и ей помогают родители. Новый год Логинов планирует провести с семьёй.

Как писал NEWS.ru, Александр Логинов стал бронзовым призёром в спринте на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене.