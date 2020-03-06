https://static.news.ru/photo/b921f580-5f90-11ea-a23a-fa163e074e61_660.jpg Александр Логинов Фото: Joel Marklund/Keystone Press Agency/Global Look Press

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев заявил, что лидер национальной команды Александр Логинов может пропустить этап Кубка мира в норвежском Холменколлене.

По Логинову сложно говорить, потому что он, возможно, пропустит этап в Холменколлене. Из-за некорректного поведения норвежской трибуны, освиставшей его в Антерсельве, — цитирует Хованцева «Матч ТВ».

Он отметил, что поймёт спортсмена, если тот откажется от выступлений.

Ранее NEWS.ru писал, что рано утром 22 февраля итальянская полиция устроила обыски в номерах российских биатлонистов. Позже посольство Италии в России сообщило, что сотрудники правопорядка никаких улик не нашли. После этого полиция приезжала к Логинову второй раз, поздно ночью накануне масс-старта. В результате этого Логинов решил отказаться от участия в масс-старте на чемпионате мира в Италии.