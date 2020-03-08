https://static.news.ru/photo/57588334-615a-11ea-80d8-fa163e074e61_660.jpg Александр Логинов Фото: Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

Лидер сборной России по биатлону Александр Логинов может досрочно завершить выступление на Кубке мира в нынешнем сезоне.

Пока не можем сказать, сможет ли он выступить в Контиолахти, это под большим вопросом. В Осло он не поедет, — цитирует главного тренера национальной команды Анатолия Хованцева ТАСС.

Ранее Логинов снялся с гонки с общего старта на седьмом этапе Кубка мира в чешском Нове-Место. Старший тренер мужской национальной сборной Сергей Белозёров сообщил, что спортсмен почувствовал недомогание и врач рекомендовал ему не стартовать, писал NEWS.ru.