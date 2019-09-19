Александр Логинов и Светлана Миронова одержали победы в индивидуальных гонках на летнем чемпионате России по биатлону, который стартовал 19 сентября в Чайковском.
Второе место в индивидуальной гонке на 20 км среди мужчин занял Евгений Гараничев, бронза у Юрия Шопина.
Игорь Малиновский и Матвей Елисеев были дисквалифицированы за неправильное прохождение дистанции. После 4-го рубежа Малиновский шёл на третьем месте, Елисеев — на 17-м.
В женской индивидуальной гонке на 15 км серебряную медаль завоевала Виктория Сливко, на третьем месте завершила гонку Тамара Воронина.
Ранее Логинов заключил контракт с Союзом биатлонистов России, писал News.ru.