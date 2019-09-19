https://static.news.ru/photo/50d44042-dadd-11e9-9934-fa163e074e61_660.jpg Светлана Миронова Фото: rusbiathlon.ru

Александр Логинов и Светлана Миронова одержали победы в индивидуальных гонках на летнем чемпионате России по биатлону, который стартовал 19 сентября в Чайковском.

Второе место в индивидуальной гонке на 20 км среди мужчин занял Евгений Гараничев, бронза у Юрия Шопина.

Игорь Малиновский и Матвей Елисеев были дисквалифицированы за неправильное прохождение дистанции. После 4-го рубежа Малиновский шёл на третьем месте, Елисеев — на 17-м.

В женской индивидуальной гонке на 15 км серебряную медаль завоевала Виктория Сливко, на третьем месте завершила гонку Тамара Воронина.

Ранее Логинов заключил контракт с Союзом биатлонистов России, писал News.ru.