https://static.news.ru/photo/ea61cb38-2012-11ea-9fda-fa163e074e61_660.jpg Александр Логинов Фото: Johan Axelsson/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Александр Логинов возглавил рейтинг Союза биатлонистов России (СБР), набрав в текущем сезоне 415 баллов. Обновлённый список был опубликован на сайте СБР.

Второе место у мужчин занимает Матвей Елисеев (389). На третьей строчке расположился Халили Саид Каримулла (289), выступающий в Кубке IBU. Евгений Гараничев занимает 13-е место (196), Дмитрий Малышко — 22-е (145), Антон Бабиков — 34-е (106), Никита Поршнев — 35-е (106), Эдуард Латыпов — 47-е (69). Всего в списке 68 биатлонистов.

У женщин в общем рейтинге лидирует Екатерина Глазырина, успешно стартовавшая на Кубке IBU, что позволило ей набрать 365 очков. На втором месте идёт Ирина Старых (356), следом — Анастасия Поршнева (351). Спортсменки также выступают на Кубке IBU.

Лучшей россиянкой из тех, кто выступает на Кубке мира, является Светлана Миронова, которая занимает четвёртую строчку рейтинга, имея в активе 292 балла. Екатерина Юрлова-Перхт занимает 15-е место (206), Лариса Куклина — 24-е (171), Тамара Воронина — 25-е (167), Кристина Резцова — 28-е (142).

Ранее женская сборная России по биатлону заняла второе место в эстафете на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене, писал NEWS.ru. За российскую команду выступали Кристина Резцова, Лариса Куклина, Светлана Миронова и Екатерина Юрлова-Перхт.