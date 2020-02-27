https://static.news.ru/photo/59786ba4-5965-11ea-8557-fa163e074e61_660.jpg Александр Логинов Фото: Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press

Чемпион мира по биатлону 2020 год Александр Логинов и его личный тренер Александр Касперович готовят судебный иск к исполняющей обязанности антидопингового менеджера Международного союза биатлонистов (UBI) Саре Фуссек-Хаккарайнен.

Будем судиться с человеком, который подал на нас в полицию, речь идёт о Саре Фуссек, — приводит слова Касперовича ТАСС.

Тренер отметил, что иск будет подан с требованием компенсировать не только материальный, но и моральный вред. Касперович заявил, что действия Фуссек, чья информация послужила основанием для обысков в номере Логинова во время ЧМ в Антхольце, привели к тому, что спортсмен не смог выйти на масс-старт.

Как сообщалось ранее, 22 февраля итальянская полиция провела обыски в номерах российских биатлонистов Евгения Гараничева, Александра Логинова и его тренера, писал NEWS.ru.