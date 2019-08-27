Длившееся почти месяц противостояние между руководством Союза биатлонистов России (СБР) и спортсменами подошла к логическому завершению. Стороны пошли на взаимные уступки и лидер команды Александр Логинов выразил готовность подписать контракт, а его товарищи по команде отказаться от претензий.

Страсти вокруг спонсоров

Хотя в опубликованном СМИ открытом письме спортсменов говорилось о многих претензиях в адрес руководства федерации, все страсти крутились в основном вокруг спонсорской темы. Главная проблема в том, что СБР распределил большую часть площадей под спонсоров федерации, оставив именитым биатлонистам меньше мест для рекламы. Именно поэтому Александр Логинов отказался подписывать контракт, так как уже имел обязательства перед личными спонсорами. Малышко, Гараничев и Елисеев их также поддержали, так как достаточно популярны и пользуются спросом у компаний-спонсоров.

В то же время в женской команде ни у кого просто не было таких проблем и заполнить даже разрешённые СБР спонсорские места было непросто. Исключение составляла лишь Екатерина Юрлова-Перхт, но и она достаточно быстро утрясла вопрос с личными спонсорами. Подобного рода разногласия — обычное дело в спортивной среде. В своё время права в споре с федерацией отстаивал бывший норвежский король лыж Петтер Нуртуг, который сумел добиться для себя небольших послаблений. Словацкие сёстры Фиалковы, напротив, год назад сами уступили федерации, но там имел место конфликт интересов спонсора спортсменок и спонсора федерации, которые были конкурентами.

Политические оппоненты

В обоих случаях вопросы решались уже непосредственно перед стартом сезона, а СБР и российские биатлонисты договорились всего за месяц, но всё это время в СМИ кипел не шуточный ажиотаж, подогреваемый высказываниями отдельных горячих голов. Кто-то видел в этом политическую борьбу отдельных тренеров и регионов, кто-то нежелание СБР идти на компромисс, а кто-то излишнюю жадность спортсменов.

В адрес последних высказался даже кандидат в депутаты Госдумы Антон Шипулин, поддержавший команду, наряду с уже привычными оппозиционерами Александром Тихоновым и Дмитрием Васильевым. В то же время исполнительный директор СБР Сергей Голиков был слишком резок в высказываниях, чем окончательно склонил чашу весов общественного мнения на сторону спортсменов.

Но если отбросить эмоции и посчитать, сколько СБР тратит на подготовку биатлонистов и сколько приносят им денег личные спонсоры, станет понятно, что претендующие на треть биатлонного пирога спортсмены перегибают палку. В этой ситуации важно было прийти к компромиссу до старта сезона, а получилось даже до начала осени. Важно, что обе стороны проявили себя конструктивно и пошли на уступки.

Переходный период разрешил спор

Важно, что Союз биатлонистов России принял решение уважать уже действующие контракты биатлонистов и на период их срока позволить использовать больше рекламной площади, ведь в противном случае им пришлось бы нести ответственность за разрыв отношений. В то же время и спортсмены в будущем приняли предложенные федерацией плавила игры. Важным моментом было то, что на встрече все спорные вопросы по организации сборов и выездов на соревнования также обсудили и стало понятно, что не все накладки происходили по вине СБР.

Вопросы экипировки, трансферов и размещения — общие, за них отвечает не только Драчёв. Мы сейчас скорректируем работу, чтобы стало удобней. Если это зависит от Союза биатлонистов России, мы будем готовы поддержать предложения и наладить работу, — рассказал президент СБР Владимир Драчёв в интервью ТАСС .

О конструктивном диалоге с руководством сказал и лидер команды Александр Логинов. Понятно, что сложно даже представить ситуацию, при которой второй биатлонист в мире не будет заявлен на Кубок мира собственной федерацией, поэтому уступки СБР были необходимым шагом.

Спасибо всем присутствующим за хороший диалог. Контракт сейчас дорабатывается и будет подписан вместе с допсоглашением. Может быть, даже сегодня или в ближайшие дни. Мы прошлись по каждому из девяти пунктов письма, которое мы направляли СБР. С нашей стороны речь шла не об ультиматуме, а о том, чтобы найти компромисс. В любом случае, мы нашли понимание, — рассказал Логинов ТАСС .

Что ж на этом разногласия исчерпаны, топор войны зарыт, осталось совместными усилиями идти к сезону и добиваться успехов.