https://static.news.ru/photo/f3263f3e-c8be-11e9-8b89-fa163e074e61_660.jpgАлександр Логинов Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press
Трёхкратный призер чемпионатов мира по биатлону Александр Логинов заявил, что заключит соглашение с Союзом биатлонистов России (СБР).
Контракт сейчас дорабатывается и будет подписан вместе с допсоглашением. Может быть, даже сегодня или в ближайшие дни, —цитирует Логинова ТАСС.
По его словам, биатлонистам удалось найти понимание с руководством организации.
27 августа на заседании правления СБР обсуждались личные соглашения со следующими спортсменами: Дмитрием Малышко, чемпионом мира Антоном Бабиковым и Матвеем Елисеевым. Спортсменов не устраивало количество рекламных мест на экипировке для личных спонсоров. По этой причине Логинов долгое время отказывался подписывать договор с организацией.