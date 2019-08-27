https://static.news.ru/photo/f3263f3e-c8be-11e9-8b89-fa163e074e61_660.jpg Александр Логинов Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Трёхкратный призер чемпионатов мира по биатлону Александр Логинов заявил, что заключит соглашение с Союзом биатлонистов России (СБР).

Контракт сейчас дорабатывается и будет подписан вместе с допсоглашением. Может быть, даже сегодня или в ближайшие дни, — цитирует Логинова ТАСС .



По его словам, биатлонистам удалось найти понимание с руководством организации.

27 августа на заседании правления СБР обсуждались личные соглашения со следующими спортсменами: Дмитрием Малышко, чемпионом мира Антоном Бабиковым и Матвеем Елисеевым. Спортсменов не устраивало количество рекламных мест на экипировке для личных спонсоров. По этой причине Логинов долгое время отказывался подписывать договор с организацией.

Ранее Nеws.ru сообщал о нежелании Логинова подписывать контракт с организацией.