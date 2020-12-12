Липницкая вошла в тренерский штаб Плющенко

https://static.news.ru/photo/06d7b9c0-3c65-11eb-bc9c-fa163e074e61_660.jpg Юлия Липницкая Фото: vk.com/julia_lipnitskaya

Олимпийская чемпионка, российская фигуристка Юлия Липницкая вошла в тренерский штаб Евгения Плющенко.

Очень рад, что к моей команде присоединилась Юля Липницкая! Юля не только мой большой друг, но и большой профессионал. Добро пожаловать в наш клуб, добро пожаловать в нашу семью, Юля! Теперь у нас в команде три олимпийских чемпиона. Мощь, — написал Плющенко в Instagram.

С 2009 по 2015 год Юлия Липницкая тренировалась в команде Этери Тутберидзе, после чего перешла к Алексею Урманову.

Липницкая является чемпионкой Олимпиады-2014 в командном турнире, победительницей первенства Европы, а также серебряным призёром чемпионата мира. Она завершила карьеру в сентябре 2017 года. После этого, вместе с Еленой Ильиных она работала тренером в собственной академии фигурного катания. В результате обе фигуристки перешли в тренерский штаб Евгения Плющенко.

Как писал NEWS.ru, в 2019-ом году Липницкая рассказывала, что уходя из спорта, вообще больше не хотела иметь никаких дел с фигурным катанием. Ей хотелось отдохнуть и заняться чем-то новым, нужна была перезагрузка, но потом фигурное катание снова вернулось в её жизнь, «пусть уже совсем в других сферах».

В октябре Липницкая опубликовала фотографию своей четырёхмесячной дочери Каталины. Ребёнок у 22-летней спортсменки родился летом 2020 года. Отец малышки — фигурист Владислав Тарасенко.