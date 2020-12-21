Лидер Кубка мира по биатлону Улсбу-Рёйселлан победила в масс-старте

https://static.news.ru/photo/c8988cf6-42cd-11eb-8fa1-fa163e074e61_660.jpg Марте Улсбу-Рёйселлан Фото: vk.com/marteolsburoiseland

Норвежская биатлонистка Марте Улсбу-Рёйселлан одержала победу в масс-старте на четвёртом этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене. Она преодолела дистанцию 12,5 км за 34.05,4 минуты с одним кругом штрафа и упрочила своё лидерство в общем зачёте.

В борьбе за второе место её подруга по команде Тирилль Экхофф с одним кругом штрафа и отставанием от лидера 14 секунд опередила итальянку Доротею Вирер (1 промах, +26,9).

Единственная россиянка, принявшая участие в гонке, Ирина Казакевич допустила пять промахов и финишировала 24-й. Этой гонкой завершилась серия декабрьских этапов Кубка мира. Российские биатлонисты не поднимались выше десятого места ни в одной из личных гонок, что является абсолютным антирекордом.

Как сообщал NEWS.ru, немецкий биатлонист Арнд Пайффер одержал победу в масс-старте на четвёртом этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.