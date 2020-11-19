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Лидер команды Тутберидзе снялась с Гран-при по фигурному катанию

11:18, 20 ноября 2020 22
Анна Щербакова Анна Щербакова Фото: Raniero Corbelletti/AFLO/Global Look Press

Двукратная чемпионка России Анна Щербакова, являющаяся подопечной тренера Этери Тутберидзе, не выступит на этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве. 

Фигуристка вынуждена сняться с соревнований из-за болезни, по медицинским показаниям, — говорится в сообщении пресс-службы Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). 

В этом сезоне Анна участвовала в двух этапах Кубка России (в Сызрани и Сочи) и выиграла оба старта.

С 20 по 22 ноября во Дворце спорта «Мегаспорт» пройдёт пятый этап ISU Гран-при России по фигурному катанию. Короткая программа женщин начнётся в 19:20 мск. 

Ранее NEWS.ru писал, что президент Федерации фигурного катания на коньках России, олимпийский чемпион Александр Горшков рассказал, что спортивная пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов не примут участие в московском этапе Гран-при по фигурному катанию на коньках — 2020/21.

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