https://static.news.ru/photo/813b653e-eb37-11e9-8706-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Помощник президента России Игорь Левитин в рамках форума «Россия — спортивная держава», проходящего в Нижнем Новгороде, заявил, что благодаря «Стратегии-2030» планируется обеспечить спортивной инфраструктурой 55% населения страны.

Очень сложно обеспечить инфраструктурой 55% населения, но именно это мы будем обсуждать и решать вопросы, — сказал Левитин журналистам.

Он также отметил, что РФ не может останавливаться в международном развитии в области спорта.

Ранее Левитин заявил, что в рамках «Стратегии-2030» принято 13 национальных проектов, из которых пять спортивных, писал News.ru.