Исполняющий обязанности главного тренера сборной России по регби-7 Антон Левченко отстранён от работы в связи с неудовлетворительным результатом, сообщил председатель высшего совета Федерации регби России Игорь Артемьев.
Нужно остановить вакханалию. То, что происходит — это безобразие. Команду необходимо восстановить, она находится в критическом состоянии. Мы объявляем двухмесячный конкурс, после чего назначим специалиста, — заявил Артемьев на заседании высшего совета Федерации регби России.
На его место претендует Александр Янушкин.
Ранее Федерация регби России назвала состав участников нового турнира — Континентальной регбийной лиги, в котором примут участие четыре российских и четыре зарубежных клуба, писал NEWS.ru.
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