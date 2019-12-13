https://static.news.ru/photo/593b923a-1dae-11ea-926c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Исполняющий обязанности главного тренера сборной России по регби-7 Антон Левченко отстранён от работы в связи с неудовлетворительным результатом, сообщил председатель высшего совета Федерации регби России Игорь Артемьев.

Нужно остановить вакханалию. То, что происходит — это безобразие. Команду необходимо восстановить, она находится в критическом состоянии. Мы объявляем двухмесячный конкурс, после чего назначим специалиста, — заявил Артемьев на заседании высшего совета Федерации регби России.

На его место претендует Александр Янушкин.

Ранее Федерация регби России назвала состав участников нового турнира — Континентальной регбийной лиги, в котором примут участие четыре российских и четыре зарубежных клуба, писал NEWS.ru.