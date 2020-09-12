«Лейкерс» Леброна Джеймса вышли в финал Запада НБА впервые за 10 лет

https://static.news.ru/photo/86e2fdf0-f589-11ea-b792-fa163e074e61_660.jpg Леброн Джеймс Фото: nba/facebook.com

Баскетболисты «Лос-Анджелес Лейкерс» обыграли «Хьюстон Рокетс» в пятом матче полуфинальной серии Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Игра при пустых трибунах стадиона «Эдвент Хэлс Арена» в Орландо завершилась уверенной победой коллектива из Калифорнии — 119:96.

В составе «Лейкерс» дабл-даблом отметился лидер команды Леброн Джеймс, который записал в свой актив 29 очков и 11 подборов.

Победа в матче принесла «Лейкерс» и победу в серии со счётом 4-1, что позволило команде из Калифорнии выйти в финал Западной конференции впервые с 2010 года. Причём шесть последних сезонов «Лос-Анджелес» не играл в плей-офф.

В финале соперником коллектива Леброна Джеймса станет победитель пары «Денвер Наггетс» — «Лос-Анджелес Клипперс».

Ранее NEWS.ru сообщал, что экс-игрок американского клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Портленд Трэйл Блэйзерс» Клиффорд Робинсон умер на 54-м году жизни 29 августа 2020 года. Значительную часть карьеры покойный выступал за «Портленд», с которым дважды доходил до финала плей-офф НБА.