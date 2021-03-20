Лэгрейд выиграл преследование на Кубке мира

Норвежский биатлонист Стурла Лэгрейд одержал победу в гонке преследования на финальном этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде и перехватил лидерство в общем зачёте Кубка мира. Для норвежца эта победа стала седьмой в сезоне.
Лэгрейд преодолел четыре огневых рубежа всего с двумя кругами штрафа и преодолел дистанцию с результатом 32.40,5 минут. Второе место занял его главный соперник и действующий обладатель Кубка мира Йоханнес Бё, который допустил четыре промаха и отстал от победителя на 22,6 секунды. Третье место занял победитель спринта итальянец Лукас Хофер (4 промаха, +32,4).
Лучшим среди россиян стал Евгений Гараничев, занявший 12-е место (3 промаха, +1.45,5). Александра Логинов финишировал на 15-й позиции (4 промаха, +2.04,2). Также в двадцатку лучших пробился Эдуард Латыпов, финишировавший 18-м (5 промахов, +2.18,2).
Как сообщал NEWS.ru, на заключительном этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде победу одержала норвежка Марту Улсбу-Рейселлан, а лучший результат в российской команде показала Ульяна Кайшева, занявшая восьмое место.