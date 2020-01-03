https://static.news.ru/photo/b04c37c0-2fe5-11ea-85bf-fa163e074e61_660.jpg Александр Легков Фото: Carl Sandin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Олимпийский чемпион, победитель «Тур де Ски» 2013 года Александр Легков считает, что последняя гонка с общего старта в гору пришлась на руку российским лыжникам.

Наверное, масс-старт нашим пришёлся на руку. Это тотальный контроль до последнего километра, если есть силы, то можно контролировать. С точки зрения теории, масс-старт подошёл нам больше, чем норвежцам, — цитирует Легкова ТАСС.

Россиянин Александр Большунов стал победителем многодневной лыжной гонки «Тур де Ски». Ещё один российский лыжник Сергей Устюгов занял второе место. Третье место досталось норвежцу Йоханнесу Клебо, писал NEWS.ru.