Легков назвал возможную причину неудач Большунова на Кубке мира

Олимпийский чемпион 2014 года в марафоне, российский лыжник Александр Легков заявил, что неудачные выступления четырёхкратного призёра Игр Александра Большунова на Кубке мира могут быть связаны с нехваткой соревновательной практики. Окончательный ответ на этот вопрос должен дать тренер спортсмена Юрий Бородавко. По словам Легкова, у Большунова ещё есть время, чтобы набрать форму, пишет «Спорт-Экспресс».

Впереди Олимпийские игры — это самое главное. Я не вижу смысла делать выводы после нескольких стартов. Сейчас все лыжники находятся на разных уровнях подготовки. Что происходит с Большуновым? Я с ним не общался, Бородавко виднее должно быть. Моё мнение — Саше не хватает соревновательной практики, — сказал Легков.

Он добавил, что до старта Олимпийских игр 2022 года в Пекине остаётся множество стартов. Следовательно, у Большунова есть достаточно времени, чтобы набрать форму.

Большунов завоевал три серебряные и одну бронзовую награду на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане. Также он является восьмикратным призёром чемпионатов мира по лыжным гонкам. В 2021 году в Оберстдорфе он завоевал своё первое золото на первенстве планеты, финишировав первым в скиатлоне.

В нынешнем сезоне Большунов занял третье место в забеге с интервальным стартом, а затем взял золото в гонке преследования на этапе Кубка мира в финской Руке. При этом в норвежском Лиллехаммере и швейцарском Давосе он остался без медалей.

Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова назвала людей, критикующих Большунова за провал в квалификации на спринте на этапе Кубка мира в Дрездене, «тупыми и злыми». Она убеждена, что на Олимпиаде спортсмен будет демонстрировать отличные результаты.