https://static.news.ru/photo/73963214-22f1-11ea-bc74-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rodrigo Reyes Marin/Global Look Press

Украинские легкоатлеты рискуют пропустить Олимпийские игры — 2020 в Токио из-за отсутствия финансирования, заявил президент Федерации лёгкой атлетики Украины Игорь Гоцул.

Есть риск, что украинские легкоатлеты вообще могут не поехать на Олимпиаду. Мы сейчас бросили практически все оставшиеся средства на то, чтобы дофинансировать тренировочные сборы за границей, — приводит его слова « Диалог.UA ».

По словам главы федерации, подготовка команды к Олимпийским играм фактически остановлена и даже те средства, которые есть на счёте федерации, оставшиеся за прошлые месяцы, не могут использоваться, «поскольку их не выпускают по какому-то специальному распоряжению правительства».

Есть запрет казначейству проводить платежи кроме «платежей первой необходимости», — сказал он.

Как отметил Гоцул, спортсмены находятся на сборах в Португалии, Испании, Кении, Киргизии, Турции, Польше и команду не выпускают.

Требуют «Платите деньги!». Людей просто держат в заложниках, — заключил он.

Ранее сообщалось, что юные спортсмены из самопровозглашённой Луганской народной республики не смогли принять участие в первенстве Смоленской области по лёгкой атлетике. Делегацию не допустили к соревнованиям, когда группа уже прибыла в регион, писал NEWS.ru.