Легкоатлетов из РФ и Белоруссии отстранили от участия в Бриллиантовой лиге

Легкоатлеты из России и Белоруссии не будут допущены до участия в Бриллиантовой лиге. Об этом сообщается на сайте соревнований. Решение было принято 17 марта генеральной ассамблеей Лиги после рекомендации правления турнира. Сроки отстранения не сообщаются.

Эта рекомендация соответствует решениям многих спортивных руководящих органов и решению, принятому советом Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics), и отражает практические и материально-технические проблемы, с которыми могут столкнуться нейтральные спортсмены из России и спортсмены из Белоруссии, если будут приглашены для участия в соревнованиях, — говорится в сообщении Лиги.

1 марта совет World Athletics запретил участие российских и белорусских легкоатлетов в соревнованиях World Athletics Series, включая чемпионат мира 2022 года в Юджине, штат Орегон, США, и чемпионатт мира в помещении в Белграде. Такое решение принято на фоне событий на Украине.

17 ноября 2021 года конгресс World Athletics проголосовал за то, чтобы продлить санкции против ВФЛА, которая была лишена членства в WA в ноябре 2015 года из-за громкого допингового скандала в российской лёгкой атлетике.

Ранее сообщалось, что российская олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене подала в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (World Athletics) заявку на предоставление нейтрального статуса. Она намерена принять участие в этапе Гран-при World Athletics 28 января в Карлсруэ (Германия).

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев назвал Ласицкене лучшей спортсменкой России среди женщин. Завоёванную прыгуньей золотую медаль на Олимпиаде в Токио он назвал исторической.