https://static.news.ru/photo/805cd3fe-1fea-11ea-902a-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Четверо юных спортсменов из самопровозглашённой Луганской народной республики не смогли принять участие в первенстве Смоленской области по лёгкой атлетике. Делегацию не допустили к соревнованиям, когда группа уже прибыла в регион.
Причина инцидента никак не связана с украинским конфликтом, пояснил представитель управления спорта Смоленской области Александр Антонов.
Проблема заключалась в том, что Всероссийская федерация лёгкой атлетики снова лишилась международной аккредитации. Поэтому мы потеряли право принимать на наших легкоатлетических соревнованиях спортсменов из-за рубежа, — цитирует чиновника «Ридус».
Участвовать разрешили только одному спортсмену, успевшему получить российский паспорт, уточняет издание.
Ранее NEWS.ru писал, что президиум Всероссийской федерации лёгкой атлетики принял решение уйти в отставку 28 февраля. Сменить руководство организации порекомендовал Олимпийский комитет России.