Анжелика Сидорова Анжелика Сидорова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чемпионка мира по лёгкой атлетике Анжелика Сидорова стала лучшей в прыжках с шестом на чемпионате России в помещении, который проходит в Москве.

Сидорова показала лучший результат сезона в мире, преодолев высоту 4 метра 92 сантиметра. Серебро завоевала Полина Кнороз (4,65), третье место заняла Ангелина Жук-Краснова (4,60).

Сидорова выигрывает чемпионат России в помещении каждый год начиная с 2014-го.

Ранее трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене стала победительницей чемпионата России по лёгкой атлетике в помещении в Москве, писал NEWS.ru.

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