Чемпионка мира по лёгкой атлетике Анжелика Сидорова стала лучшей в прыжках с шестом на чемпионате России в помещении, который проходит в Москве.
Сидорова показала лучший результат сезона в мире, преодолев высоту 4 метра 92 сантиметра. Серебро завоевала Полина Кнороз (4,65), третье место заняла Ангелина Жук-Краснова (4,60).
Сидорова выигрывает чемпионат России в помещении каждый год начиная с 2014-го.
Ранее трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене стала победительницей чемпионата России по лёгкой атлетике в помещении в Москве, писал NEWS.ru.
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