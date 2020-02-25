Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене стала победительницей чемпионата России по лёгкой атлетике в помещении, который проходит в Москве в легкоатлетическом манеже ЦСКА.

Ласицкене показала результат 2 метра, второе место заняла олимпийская чемпионка — 2012 Анна Чичерова (1,91 м), бронзу завоевала Кристина Королёва (1,88 м). Ласицкене уже становилась чемпионкой России в помещении в...