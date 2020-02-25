Трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене стала победительницей чемпионата России по лёгкой атлетике в помещении, который проходит в Москве в легкоатлетическом манеже ЦСКА.
Ласицкене показала результат 2 метра, второе место заняла олимпийская чемпионка — 2012 Анна Чичерова (1,91 м), бронзу завоевала Кристина Королёва (1,88 м).
Ласицкене уже становилась чемпионкой России в помещении в 2014, 2015, 2017, 2018 и 2019 годах.
Ранее Ласицкене стала победительницей легкоатлетического турнира «Русская зима» в прыжках в высоту. Ласицкене показала лучший результат сезона в мире, преодолев планку на высоте 205 см, что стало её личным рекордом на соревнованиях в помещении, писал NEWS.ru.
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