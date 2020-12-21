Легкоатлетка Клишина выпустила дебютную песню

https://static.news.ru/photo/bb43076a-42bf-11eb-9981-fa163e074e61_660.jpg Дарья Клишина Фото: dariaklishina/instagram.com

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина выпустила дебютный клип на песню «Дубай».

Моё первое неожиданное и спонтанное приключение в мире музыки. Согревайтесь вместе со мной, — написала Клишина в социальной сети.

Стоит отметить, что поклонники спортсменки неоднозначно восприняли выход нового трека. Многие из них отметили, что творчество легкоатлетки — это настоящий «фейспалм».

Известно, что Клишина является серебряным призёром чемпионата мира 2017 года. Она также является двукратной чемпионкой Европы в помещении и призёром чемпионата Европы 2014 года. В настоящее время Клишина живёт и тренируется в Соединённых Штатах.

Ранее NEWS.ru писал, что генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв, баллотирующийся на пост президента Международной боксёрской ассоциации (AIBA), рассказал о музыке, которую любит слушать.

По его словам, он любит музыку с хорошими жизненными текстами. При этом жанр музыкального произведения не особо важен.