Легкоатлетка Абакумова планирует вернуться в спорт после дисквалификации

https://static.news.ru/photo/833c8e04-9847-11ea-a57a-fa163e074e61_660.jpg Мария Абакумова Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Российская копьеметательница Мария Абакумова заявила, что хочет вернуться в профессиональный спорт после окончания дисквалификации.

Дисквалификация спортсменки закончилась 17 мая.

Дисквалификация закончилась, и я очень хочу вернуться в спорт. Я самостоятельно поддерживаю сейчас физическую форму, — цитирует Абакумову ТАСС.

Спортсменка отметила, что финансовый вопрос является её главной проблемой на данный момент, так как она должна вернуть призовые деньги, которые она заработала на соревнованиях, пришедшихся на период дисквалификации. Абакумова подчеркнула, что готова вернуть все аннулированные медали, если будет действительно возвращаться в спорт.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Абакумова приняла дисквалификацию на четыре года после перепроверки допинг-проб с Олимпиады-2008 и чемпионата мира — 2011. Отстранение отсчитывается с 18 мая 2016 года, а с 20 августа 2008 года по 20 августа 2012 года результаты аннулированы. Таким образом, россиянка лишилась звания чемпионки мира — 2011.