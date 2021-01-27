Легкоатлет Шубенков опроверг информацию о допинге

https://static.news.ru/photo/06342bec-6146-11eb-b1f2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com

Российский легкоатлет Сергей Шубенков назвал клеветой информацию о том, что он сдал положительный тест на допинг.

Вся информация про то, что я употреблял фуросемид и что его обнаружили в пробе, — это наглая клевета, выдуманная безымянным «источником»! — написал легкоатлет в Instagram.

Также спортсмен признался, что ему пришло сообщение от Независимой организации по борьбе с допингом в лёгкой атлетике (AIU).

Тем не менее мне действительно пришло письмо от AIU. Оно вообще ни разу не про фуросемид. Раскрывать детали этого конфиденциального письма я пока не могу из юридических соображений. Лишь обращу внимание на то, что я не подвергнут никаким ограничениям и тренируюсь в обычном режиме, — отметил Шубенков.

Ранее источник NEWS.ru, близкий к Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА), сообщил, что в допинг-пробе чемпиона мира в беге на 110 метров с барьерами был обнаружен фуросемид.

Шубенков — единственный спринтер в истории советской и российской мужской лёгкой атлетики, завоевавший медали чемпионата мира в барьерном беге на 110 м. Сергей был награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Он является заслуженным мастером спорта России.

Ранее NEWS.ru писал, что во Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) не стали комментировать информацию о сдаче положительной допинг-пробы российского легкоатлета Сергея Шубенкова.