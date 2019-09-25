https://static.news.ru/photo/676a4fc0-df80-11e9-aa4f-fa163e074e61_660.jpg Фото: rusathletics.com

Российский прыгун с шестом Антон Ивакин дисквалифицирован на четыре года из-за нарушения антидопинговых правил.

Спортсмен дисквалифицирован за отказ от сдачи пробы в рамках внесоревновательного контроля 31 августа. Срок дисквалификации отсчитывается с 23 сентября, сообщает Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА).

Ранее News.ru писал о том, что российскую теннисистку Ирину Хромачёву дисквалифицировали на месяц за попытку продажи своего места в квалификации турнира в американском Индиан-Уэллсе.