Российский прыгун с шестом Антон Ивакин дисквалифицирован на четыре года из-за нарушения антидопинговых правил.
Спортсмен дисквалифицирован за отказ от сдачи пробы в рамках внесоревновательного контроля 31 августа. Срок дисквалификации отсчитывается с 23 сентября, сообщает Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА).
Ранее News.ru писал о том, что российскую теннисистку Ирину Хромачёву дисквалифицировали на месяц за попытку продажи своего места в квалификации турнира в американском Индиан-Уэллсе.