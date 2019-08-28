https://static.news.ru/photo/a095b2d8-c998-11e9-a576-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Российский бегун Андрей Дементьев дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщает пресс-служба Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

В допинг-пробе, взятой в рамках чемпионата и первенства Сибирского федерального округа в Иркутске 8 июня 2019 года, были обнаружены метаболиты андростерона, тестостерона экзогенного происхождения, 5aAdiol, 5bAdiol, говорится в сообщении.

Срок дисквалификации отсчитывается с 14 августа 2019 года.

Ранее президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что легкоатлеты на Олимпийских играх — 2020 в Токио будут выступать в национальной экипировке, писал News.ru.