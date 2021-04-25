Легендарный биатлонист высказался о сменяемости власти

https://static.news.ru/photo/269a276c-a717-11eb-b282-96000091f725_660.jpg Александр Тихонов Фото: Александр Тихонов/facebook.com

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказал мнение, что сменяемость власти не влияет на жизнь народа.

Многие страны на постсоветском пространстве — Украина, Армения, Грузия, Киргизия, в Европе — Сербия — постоянно меняют своих президентов, но жизнь народа от этого лучше не становится, потому что меняют шило на мыло. Я был в Грузии. Гордиться они могут тем, что лучше них никто на всём земном шаре не сможет принимать друзей. Но обнищание страны дикое, — рассказал Тихонов NEWS.ru.

Александр Тихонов в последние годы проживает в Белоруссии. В 2020 году он не поддержал протесты против переизбрания президентом страны Александра Лукашенко. Биатлонист отметил, что ситуация в Белоруссии нормализовалась, а трудовые коллективы заводов поняли, что если они остановят производство, будет катастрофа.

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