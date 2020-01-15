https://static.news.ru/photo/3c180796-3781-11ea-9997-fa163e074e61_660.jpg Фото: CARL SANDIN/Global Look Press

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Эмиль Хегле Свендсен высказал своё мнение о допинговом скандале в российском спорте и возможных санкциях.

Надеюсь, что не всех россиян отлучат от главных стартов, потому что не все были задействованы в этом скандале. Должно быть принято обоснованное и твёрдое решение, которое базируется на фактах. Тогда это будет честно по отношению ко всем спортсменам, и я рассчитываю увидеть в лице россиян достойных соперников на следующих чемпионатах мира и Олимпийских играх, — рассказал Свендсен NEWS.ru.

Также спортсмен отметил, что в сборной России по биатлону много молодых спортсменов, которым требуется время, чтобы начать показывать высокие результаты.

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