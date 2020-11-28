Легендарный биатлонист обрушился с критикой на Губерниева

https://static.news.ru/photo/fa95ad46-32f2-11eb-b1b0-fa163e074e61_660.jpg Александр Тихонов Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов раскритиковал комментатора «Матч ТВ» Дмитрия Губерниева.

Люди смотрят, возмущаются полнейшей безграмотностью во всех вопросах. Звонили даже из горных лыж. Губерниев рассказывает, какие молодцы (президент Союза биатлонистов России Виктор) Майгуров и (исполнительный директор СБР Александр) Пак, раньше также хвалил Драчёва (экс-президент СБР), да только где результаты? Похоже, для него чем хуже результаты, тем лучше. Почему лыжники в каждой гонке завоёвывают медали, а он продолжает поливать грязью (президента Федерации лыжных гонок России Елену) Вяльбе, которая выстроила систему, дающую результат, — написал Тихонов на своём сайте.

Также Тихонов обратился к руководителю «Газпром Медиа» Александру Жарову с просьбой разобраться в этом вопросе.

Посмотрите, пожалуйста, отзывы о комментариях Дмитрия Губерниева, который уничтожает биатлон. Люди переключаются куда угодно, чтобы не слышать эту трескотню, от которой они получают только отрицательные эмоции. Госпожа Канделаки защищает Губерниева из корпоративной солидарности, но она, видимо, не смотрела ни разу его эфиры и не читала отзывы о них людей. Доходит уже даже до нецензурных выражений. Убедительная просьба к вам, Александр Александрович, разобраться в этом вопросе, — обратился Тихонов.

Конфликт комментатора и прославленного спортсмена длится уже более года. Оппоненты периодически выступают в СМИ с взаимной критикой в адрес друг друга.

Как писал NEWS.ru, шведская биатлонистка Ханна Эберг одержала победу в спринте на этапе Кубка мира в Контиолахти. Лучшая из россиянок Светлана Миронова показала 18-й результат.