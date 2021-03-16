Легендарный футболист Фигу вручит спортивные награды в Москве

https://static.news.ru/photo/9dbc444a-865d-11eb-9201-96000091f725_660.jpg Луиш Фигу Фото: Luciano Rossi/As Roma/Lapresse.L/Global Look Press

Легенда португальского и мирового футбола, обладатель «Золотого мяча» Луиш Фигу приедет в Москву в апреле и посетит церемонию вручения Международной спортивной премии РБ, которая пройдёт 14 апреля в «Барвиха Luxury Village».

Премия РБ — одно из самых масштабных событий в спортивно-букмекерской отрасли. Церемонию вручения наград посетит множество спортивных функционеров и именитых гостей. Одним из них станет легендарный португальский футболист Луиш Фигу. Приглашение звёзд такой величины превращается в хорошую традицию, которую мы будем продолжать и дальше, — заявила руководитель по внешним коммуникациям информационно-аналитического портала «Рейтинг Букмекеров» Светлана Ушакова.

Ведущим третьей международной премии РБ станет известный шоумен, телеведущий и продюсер Гарик Мартиросян, а хедлайнером мероприятия станет итальянский исполнитель Тото Кутуньо.

Лауреаты премии будут определены в нескольких номинациях по результатам открытого голосования и выбора экспертного жюри. В номинации «Лучший спортивный журналист» представлен спортивный обозреватель (биатлон, боевые единоборства) федерального информационно-аналитического портала NEWS.ru Александр Круглов.

Как писал NEWS.ru, определились итоги голосования за звание лучшего спортивного журналиста 2020 года по версии издания «Плеймейкер». В топ-50 лучших вошли корреспонденты федерального информационного портала NEWS.ru.