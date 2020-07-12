Леброн Джеймс отказался наносить на майку лозунги против расизма

Трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс не хочет наносить на свою игровую майку лозунги, связанные с борьбой против расизма.
Мне не нужно что-то наносить на майку, чтобы люди понимали мою миссию или знали, о чем я думаю и что я делаю, — цитирует Джеймса ESPN.
Баскетболисты лиги в течение нескольких игровых дней смогут разместить на своих майках различные лозунги и слова в знак солидарности с борьбой против расизма и дискриминации вместо фамилий.
НБА приостановила регулярный чемпионат 12 марта из-за пандемии коронавируса. На данный момент руководство НБА планирует возобновить чемпионат 31 июля.
Ранее бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Мэтт Барнс заявил, что некоторые баскетболисты не хотят возобновлять сезон из-за проблем с расизмом в США. Барнс рассказал, что вместе с известным американским рэпером Снуп Доггом слышал от многих игроков о нежелании выходить на площадку из-за возникшей ситуации, писал NEWS.ru.
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