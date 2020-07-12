Леброн Джеймс отказался наносить на майку лозунги против расизма

Фото: Javier Rojas/Global Look Press

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе рассказала, какие цели ставит перед собой в фигурном катании, отметив, что хочется чаще слышать гимн страны в честь побед своих подопечных.

Очень хочется, чтобы получилось поставить такие программы, которые цепляли бы зрителей. Хочется слышать гимн в нашу честь. Когда поднимается наш флаг, звучит гимн, то воздуха становится больше, хочется продлить это...