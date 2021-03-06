Биатлонист Латыпов замкнул десятку лучших в спринте на Кубке мира

https://static.news.ru/photo/2a3c372c-7e93-11eb-bde5-96000091f725_660.jpg Эдуард Латыпов Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Российский биатлонист Эдуард Латыпов занял десятое место в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место. Он допустил один промах последним выстрелом и уступил победителю, французу Симону Дестьё, 37,2 секунды.

Для Дестьё эта победа стала первой в сезоне. Он безупречно преодолел два огневых рубежа и показал результат 22.58,0 секунды. Серебряным призёром стал швед Себастьян Самуэльссон, с чистой стрельбой отставший от лидера на 2,4 секунды, а замкнул тройку лучших немец Арнд Пайффер (0 промахов, +4,4 секунды).

Лучшим в российской команде стал Эдуард Латыпов занявший десятое место. Карим Халили с чистой стрельбой занял 16-е место, а Александр Логинов, зашедший на один круг штрафа, закончил гонку на 23-й позиции.

Как сообщал NEWS.ru, норвежская биатлонистка Тириль Экхофф одержала победу на восьмом этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место, преодолев дистанцию с одним кругом штрафа за 18.48,4 минуты. Лучший результат в российской команде показала Ульяна Кайшева, занявшая 13-е место.