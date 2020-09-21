Латыпов выиграл спринт на чемпионате России по биатлону

https://static.news.ru/photo/5d2a8136-fbf1-11ea-97c5-fa163e074e61_660.jpg Эдуард Латыпов Фото: Наталья Горшкова/РИА Новости

На проходящем в Тюмени чемпионате России по летнему биатлону победу в спринте одержал башкирский биатлонист Эдуард Латыпов. Несмотря на круг штрафа он опередил соперников более чем на минуту с результатом 25.32,7.

Серебряным призёром стал югорчанин Пётр Пащенко (1 промах, +1.04,5). Третье место занял представитель Новосибирска Максим Буртасов (0, +1.09,8) для которого выступление на чемпионате России стало первым после годовой дисквалификации за пропуски допинг-тестов.

Как сообщал NEWS.ru, биатлонистка из Свердловской области Екатерина Глазырина одержала победу на чемпионате России по летнему биатлону в спринте.