Латыпов выиграл спринт на чемпионате России по биатлону

На проходящем в Тюмени чемпионате России по летнему биатлону победу в спринте одержал башкирский биатлонист Эдуард Латыпов. Несмотря на круг штрафа он опередил соперников более чем на минуту с результатом 25.32,7.
Серебряным призёром стал югорчанин Пётр Пащенко (1 промах, +1.04,5). Третье место занял представитель Новосибирска Максим Буртасов (0, +1.09,8) для которого выступление на чемпионате России стало первым после годовой дисквалификации за пропуски допинг-тестов.
Как сообщал NEWS.ru, биатлонистка из Свердловской области Екатерина Глазырина одержала победу на чемпионате России по летнему биатлону в спринте.
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