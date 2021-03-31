Латыпов выиграл гонку преследования на чемпионате России по биатлону

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Биатлонист из Башкортостана Эдуард Латыпов одержал победу в гонке преследования на чемпионате России в Ханты-Мансийске, опередив на последнем круге победителя спринта Матвея Елисеева из Москвы.

Латыпов преодолел дистанцию с двумя промахами и показал результат 31.46,6 минуты. На последнем круге он задолго до финиша предпринял атаку, чтобы не доводить дело до спринтерских разборок. Елисеев уступил победителю 13,3 секунды, допустив те же два промаха. Замкнул тройку лучших югорчанин Семён Сучилов (2 промаха, +55,6 секунды).

Также в шестёрку лучших пробились серебряный призёр спринта Максим Цветков (2 промаха, +1.08,0), призёр Олимпийских игр в Сочи Евгений Гараничев (2 промаха +1.13,5) и Никита Поршнев (2 промаха, +1.23,2).

Как сообщал NEWS.ru, российская биатлонистка Ирина Казакевич, занявшая третье место в спринте на чемпионате страны в Ханты-Мансийске, прокомментировала своё выступление.