Латыпов рассказал о победе на финишном круге над Елисеевым

Чемпион России в гонке преследования Эдуард Латыпов прокомментировал условия, в которых проходили соревнования, работу лыж и борьбу на последнем круге с Матвеем Елисеевым.
Ветер был переменчивый и достаточно сложный. Нужно было быть начеку. Трасса была в хорошем состоянии и не разбивалась. На последнем рубеже я старался стрелять аккуратнее. Главное было — закрыть все мишени и уйти в борьбу. Проблему с лыжами сегодня решили, было отличное скольжение. Сервисёры — молодцы. На последнем круге попробовал атаковать Матвея на равнине, и когда получил небольшое преимущество, удержал его до финиша. Мне как финишёру ещё есть куда расти, нужно работать над этим и стремиться тянуться за сильнейшими, — приводит слова Латыпова спецкор NEWS.ru.
Как сообщал NEWS.ru, биатлонист из Башкортостана Эдуард Латыпов одержал победу в гонке преследования на чемпионате России в Ханты-Мансийске, опередив на последнем круге победителя спринта Матвея Елисеева из Москвы.