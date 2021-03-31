Латыпов рассказал о победе на финишном круге над Елисеевым

Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Биатлонист из Башкортостана Эдуард Латыпов одержал победу в гонке преследования на чемпионате России в Ханты-Мансийске, опередив на последнем круге победителя спринта Матвея Елисеева из Москвы.

Латыпов преодолел дистанцию с двумя промахами и показал результат 31.46,6 минуты. На последнем круге он задолго до финиша предпринял атаку, чтобы не доводить дело до спринтерских разборок. Елисеев уступил победителю...