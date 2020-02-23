https://static.news.ru/photo/4a35542a-5886-11ea-a554-fa163e074e61_660.jpg Матвей Елисеев Фото: m_eliseev93/www.instagram.com

Белорусский биатлонист Антон Смольский занял первое место в квалификации суперспринта среди мужчин на чемпионате Европы, который стартовал 26 февраля в Раубичах (Белоруссия), показав время 7.53,4 минуты.

За ним расположился россиянин Эдуард Латыпов с отставанием в 14,3 секунды. Тройку лидеров замкнул ещё один белорусский спортсмен Виктор Кривко (+14,7 секунды).

Другой российский биатлонист Кирилл Стрельцов финишировал девятым (+29,5). Саид Каримулла Халили стал 21-м (+40,2), Дмитрий Иванов завершил гонку 26-м (+42,3), Василий Томшин добежал 30-м (+43,4).

Матвей Елисеев завершил гонку в квалификации суперспринта 33-м (+45,1) и не смог отобраться в финал, в которой попадают тридцать лучших.

Чемпионат Европы по биатлону завершится 1 марта.

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