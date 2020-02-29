Латвийский биатлонист Андрей Расторгуев, ставший серебряным призёром чемпионата Европы в Минске, рассказал о финансовых проблемах в латвийском биатлоне и значимости своего успеха.
На чемпионате мира у меня сложилось не всё хорошо, а за счёт чемпионата Европы я смог выполнить норматив, который обеспечит нашей команде финансирование на следующий год. До конца нам не хватает государственных денег, но мой менеджер помогает мне находить спонсоров, которые помогают мне выступать на высоком уровне, — рассказал Расторгуев спецкору NEWS.ru.
Также Расторгуев отметил, что много лет тренируется в межсезонье один, а нехватка спарринг-партнёров мешает ему добиться стабильной стрельбы.
Как сообщал NEWS.ru, Расторгуев занял второе место в спринте на чемпионате Европы, уступив лишь россиянину Матвею Елисееву.
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