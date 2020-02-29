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Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) по спорту, двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков заявил, что лишился доверия к Международному союзу биатлонистов (IBU) из-за обысков у Александра Логинова на чемпионате мира в Италии.

На мой взгляд, это была борьба не с допингом, а с лидером российского биатлона, просто кому-то не хочется, чтобы звучал российский гимн. Лично у меня уже нет доверия к IBU,...